Эксперт оценил шанс того, что Порошенко окажется за решеткой

16 августа 2019, 00:23

Денег у Порошенко столько, что он может развалить любое дело, считает Александр Доний.

Александр Доний
Доний надеется, что Порошенко привлекут к ответственности за рубежом/ Главред

Глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины Александр Доний считает, что у экс-президента Петра Порошенко столько денег, что он может развалить любое открытое против него дело. Об этом аналитик сказал во время чата на Главреде.

Доний считает, что Порошенко мог бы сесть за многое. Речь идет не только об экономических преступлениях и злоупотреблениях. Стоит расследовать и геополитические дела, и возможную государственную измену. Но расследования уголовных дел против Порошенко, скорее всего, будут разваливать прокуроры и судьи, "которых можно стимулировать косвенным образом".

"Финансов у Порошенко столько, что он может развалить любое дело", - считает политический аналитик.

По его мнению, больше надежд, что Порошенко привлекут к ответственности за рубежом: "То есть там, где он не сможет использовать свои средства для подкупа судей и прокуроров. Я думаю, что там дела будут расследоваться (…) А в Украине, зная нашу правоохранительную систему, пока не вижу возможности для осуществления справедливости".

Доний считает, что западные политики не захотят заступаться за бывшего президента, так как хотят быть популярными в своих странах.  

"Там деньги Порошенко не спасут. За него западные политики не будут заступаться, максимум - они могут держать нейтралитет. Западные политики тоже хотят быть популярными в своих странах. Они не будут держать Порошенко на плаву только потому, что когда-то он был президентом. Для них внутреннее реноме гораздо важнее", - уточнил Доний.

Читайте также"Да он везде просто свидетель": Луценко нашел способ обелить ПорошенкоНапомним, ранее  Александр Доний оценил шансы того, что Верховная Рада 9-го созыва снимет депутатскую неприкосновенность.

Как сообщал Главред, ГБР расследует 11 уголовных дел против пятого президента Украины и других высокопоставленных лиц.

К примеру, 12 августа Порошенко допрашивали в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке телеканала Прямой.

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