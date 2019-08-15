Зе-команда может наступить на грабли Ющенко: эксперт рассказал, отменят ли депутатскую неприкосновенность

Александр Доний напомнил о неудачном опыте НУ - НС/ Главред

Политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины Александр Доний оценил шансы того, что Верховная Рада 9-го созыва снимет депутатскую неприкосновенность.

Во время чата на Главреде он напомнил о том, что Наша Украина – Народная самооборона в свое время шла в парламент под лозунгами об отмене депутатской неприкосновенности. Однако, после того как партийцы получили должности, они забыли об обещаниях.

"Сейчас они получили огромное поражение на выборах, в том числе и из-за лжи", - считает Доний.

Поэтому, по его мнению, депутатскую неприкосновенность нужно отменить "хотя бы как элемент справедливости за ложь предшественников".

"… как наказание за ложь предшественников и как образец, что все равно нужно платить по своим счетам, это должно быть сделано", - считает аналитик.

Он напомнил, что Владимир Зеленский неоднократно заявлял об отмене депутатской неприкосновенности. Однако, теперь новоизбранные депутаты от Слуги народа начинают говорить не об отмене, а о ее ограничении.

"Хочу сказать одно: не нужно наступать на грабли НУ-НС, одни уже так поиграли. Не стоит повторять чужих ошибок. Предшественники плохо закончили. У власти они побывали, но потом общество от них отмахнулось. Поэтому я думаю, что новая власть все-таки отменит депутатскую неприкосновенность даже несмотря на такие заявления. Она должна это сделать хотя бы для того, чтобы не напоминать предшественников, которые просто врали", - резюмировал эксперт.

Напомним, в июне 2018 года Конституционный суд Украины признал конституционным депутатский законопроект №6773 об отмене депутатской неприкосновенности.