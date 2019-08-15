Зе-команда может наступить на грабли Ющенко: эксперт рассказал, отменят ли депутатскую неприкосновенность

Депутатскую неприкосновенность нужно отменить "хотя бы как элемент справедливости за ложь предшественников", считает Александр Доний.
Политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины Александр Доний оценил шансы того, что Верховная Рада 9-го созыва снимет депутатскую неприкосновенность.
Во время чата на Главреде он напомнил о том, что Наша Украина – Народная самооборона в свое время шла в парламент под лозунгами об отмене депутатской неприкосновенности. Однако, после того как партийцы получили должности, они забыли об обещаниях.
"Сейчас они получили огромное поражение на выборах, в том числе и из-за лжи", - считает Доний.
Поэтому, по его мнению, депутатскую неприкосновенность нужно отменить "хотя бы как элемент справедливости за ложь предшественников".
"… как наказание за ложь предшественников и как образец, что все равно нужно платить по своим счетам, это должно быть сделано", - считает аналитик.
Он напомнил, что Владимир Зеленский неоднократно заявлял об отмене депутатской неприкосновенности. Однако, теперь новоизбранные депутаты от Слуги народа начинают говорить не об отмене, а о ее ограничении.
"Хочу сказать одно: не нужно наступать на грабли НУ-НС, одни уже так поиграли. Не стоит повторять чужих ошибок. Предшественники плохо закончили. У власти они побывали, но потом общество от них отмахнулось. Поэтому я думаю, что новая власть все-таки отменит депутатскую неприкосновенность даже несмотря на такие заявления. Она должна это сделать хотя бы для того, чтобы не напоминать предшественников, которые просто врали", - резюмировал эксперт.
Напомним, в июне 2018 года Конституционный суд Украины признал конституционным депутатский законопроект №6773 об отмене депутатской неприкосновенности.