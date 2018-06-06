Конституционный суд разрешил отменить депутатскую неприкосновенность - СМИ

Конституционный суд Украины признал конституционным депутатский законопроект №6773 об отмене депутатской неприкосновенности.

Как сообщили "Украинские новости" со ссылкой на источник, текст решения, принятого в закрытом режиме, будет обнародован в четверг, 7 июня.

О решении КС также сообщил нардеп от "Народного фронта", первый зампред комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец. "Конституционный суд разрешил отменить неприкосновенность депутатов", - написал Емец в Facebook.

Напомним, законопроектом №6773 предлагается исключить из Конституции ч. 1 и 3 ст. 80, в которых значится о наличии у парламентариев неприкосновенности, а также о невозможности привлечения их к уголовной ответственности без согласия парламента.

Ранее в среду премьер-министр украины Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение министра финансов Александра Данилюка.

По словам Гройсмана, "после спровоцированного Данилюком конфликта" на заседании Кабмина тот "позволил себе действия, несовместимые с дальнейшим пребыванием в должности". Премьер-министр заявил, что Данилюк распространял искаженную информацию среди международных партнеров Украины перед важными для Киева переговорами и ЕС, что "могло поставить под угрозу их результаты".