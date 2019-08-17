Кальян и фото с фанами: глава Офиса Зеленского потусил на фестивале Белые ночи

Андрей Богдан на фестивале Белые ночи / Фейсбук П.Волощенко

Глава Офиса президента Андрей Богдан побывал на фестивале Белые ночи, проходящем на Арт-заводе Платформа в Киеве.

Соответствующее фото в своем Facebook выложил хоккеист Петр Волощенко.

"Вечер с близкими друзьями", - написал Волощенко под фото, на котором он запечатлен вместе с Богданом.

Отметим, что при этом у руках у главы ОП находится кальян.

Как отмечает Страна, Богдан посетил несколько сцен, где играли диджеи, а около 2 часов ночи его встретили на фуд-корте с уличной едой, когда глава ОП фотографировался с фанатами. При этом Богдана был в сопровождении своей девушки Анастасии Сличной.

/ strana.ua

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