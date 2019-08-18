Бизнесмен из США обвинил Порошенко в махинациях на миллиарды долларов - детали

18 августа 2019, 12:06

По мнению коммерсанта Сэма Кислина, Петр Порошенко весь свой срок во главе Украины занимался финансовыми махинациями.

Порошенко
Петро Порошенко / Reuters

Экс-президент Украины Петр Порошенко за свой срок во главе страны (2014-2019) сумел вывести за рубеж около 8 млрд долларов США. 

Соответствующее сообщение опубликовал портал Страна со ссылкой на слова Сэма Кислина - американского бизнесмена (бывшегор одессит) и экономического советника экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. 

"Только Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше $8 млрд. Только по известным мне фактам через государственную компанию "Центрэнерго" было выведено от $700 до $800 млн", — заявил он.

Читайте также"Безумный и жадный до денег": экс-кандидат в президенты призвал голосовать против ПорошенкоКислин также выразил уверенность в том, что Петру Порошенко придется рано или поздно рассчитываться своими деньгами.

"Из $8 млрд, которые Порошенко украл, реально вернуть — приблизительно $5 млрд. И возвращать будет по решению судов государство Украина — из бюджета. То есть, каждый налогоплательщик. Поэтому я и обвинил Порошенко в геноциде украинского народа. Но, надеюсь, что и Порошенко ответит за всё, имуществом и деньгами", — сообщил коммерсант.

Напомним, ранее беглый нардеп Александр Онищенко поделился со СМИ планом по поводу возвращения Украине "украденных" Порошенко денег.

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деньги Петр Порошенко Рудольф Джулиани Украина
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