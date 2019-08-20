"Хочешь быть русос?": В Испании – очередной скандал с украинскими туристами

Инцидент произошел во время однодневной экскурсии из Испании во Францию / Facebook Галина Куц

После недавнего скандала с российским триколором в отеле Best San Francisco в городе Салоу в Испании произошел еще один неприятный инцидент - украинских туристов назвали россиянами, что вызвало возмущения в Сети.

Об этом случае рассказала профессор кафедры политологии, социологии и культурологии в харьковском педагогическом университете Галина Куц. По ее словам, туристы ехали на однодневную экскурсию из Испании во Францию. Экскурсия была русскоязычная. В автобусе были и украинцы, но большинство - россияне.

"Границы в Европе условны. Но на выезде из Испании в автобус заглянул испанский таможенник и, взглянув на пассажиров, спросил гида: "Итальянос?". Гид ответила: "Русос", - написала Куц.

"Меня будто током ударило! Какое русос? У меня трезубец на паспорте! Оказалось, что не меня одну напрягла эта фраза. Девушка с первого сиденья вернулась к подруге и громко говорит: "Ты хочешь быть русос"? "Нет!" - ответила подруга. "И я не хочу", - сказала девушка. Гид моментально среагировала и быстро сказала испанскому таможеннику: "украинос и русос", - добавила Куц.

"Почему же вы тогда путаете украинцев и русских? Почему называете нас русскими?", - возмутилась туристка.

Пользователи соцсети поддержали пост Куц многочисленными лайками и перепостами. Также они рассказали свои истории, когда украинцев называли русскими.

Напомним, ранее в ресторане отеля на испанском курорте вывесили российский флаг. Когда отдыхающие там украинские туристы попросили убрать символ страны-агрессора, то администратор высмеял гостей и подтвердил поддержку политики, проводимой Кремлем в отношении Украины. Позже в отеле Best San Francisco в городе Салоу, где произошел этот инцидент, заявили, что не собираются снимать российский флаг.