Все взять и расчленить: советник Зеленского рассказал, как нужно поступить с Нафтогазом

20 августа 2019, 16:42

По мнению Олега Устенко, в работе отдельных гигантов-госкомпаний нет никакой смысловой нагрузки.

Нафтогаз
Нафтогаз Украина / УНИАН

Громадные украинские госкомпании-монополистами, нужно разделять по частям и продавать.

Соответствующее мнение высказал известный экономист и внештатный советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко в интервью Радио НВ.

"Те монстры, которые существуют, должны быть убиты и расчленены. Я имею в виду НАК Нафтогаз Украины, Укрзалізницю. Те монстры, которые мешают жить и дышать не дают, типа Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ), Укрспирта… должны просто уйти", − заявил он.

По его мнению, Укрспирт "должен быть полностью приватизирован", а в существовании ГПЗКУ "смысловой нагрузки в принципе нет".

Напомним, ранее Олег Устенко заинтриговал украинцев заявлением о кандидатах на пост премьер-министра. До этого в команде президента Зеленского надумали провести в Киеве большую реформу.

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Нафтогаз Укрзализныця Владимир Зеленский Украина
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