Все взять и расчленить: советник Зеленского рассказал, как нужно поступить с Нафтогазом

Нафтогаз Украина / УНИАН

Громадные украинские госкомпании-монополистами, нужно разделять по частям и продавать.

Соответствующее мнение высказал известный экономист и внештатный советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко в интервью Радио НВ.

"Те монстры, которые существуют, должны быть убиты и расчленены. Я имею в виду НАК Нафтогаз Украины, Укрзалізницю. Те монстры, которые мешают жить и дышать не дают, типа Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ), Укрспирта… должны просто уйти", − заявил он.

По его мнению, Укрспирт "должен быть полностью приватизирован", а в существовании ГПЗКУ "смысловой нагрузки в принципе нет".

Напомним, ранее Олег Устенко заинтриговал украинцев заявлением о кандидатах на пост премьер-министра. До этого в команде президента Зеленского надумали провести в Киеве большую реформу.