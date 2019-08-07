Киев ждут большие перемены: у Зеленского надумали провести еще одну реформу

7 августа 2019, 08:29

Президентская политсила планирует восстановить в Киеве районные советы и их исполнительные органы.

Безгин
Виталий Безгин заявил, что закон О столице - один из первоочередных / Фото Facebok BezginVitalik

Кандидат в народные депутаты от Слуги народа Виталий Безгин заявил, что президентская политсила намерена восстановить в Киеве районные советы и их исполнительные органы, которые были ликвидированы решением Киевской городской госадминистрации в 2010 году. Об этом он сказал в эфире ОбозTV.

По его словам, одним из приоритетных законопроектов в первый месяц работы новой Рады будет закон О столице, который предусматривает существенные изменения в управлении Киевом.  Документ планируют рассмотреть уже в сентябре текущего года.

"Новый законопроект предусматривает существенные изменения в управлении Киевом, чтобы наконец-то отдать необходимые права громадам. Это касается восстановления районных советов, отделения КГГА от исполнительной ветки столицы", – рассказал Безгин.

Кандидат в депутаты напомнил, что сейчас в Киеве есть районные госадминистрации, но нет избирательных органов – райсоветов.

"Т.е. по сути нет самоуправления на уровне районов. Наша позиция по Киеву: мы должны создать при Киевсовете исполком, восстановить районные советы и при райсоветах тоже будут исполнительные комитеты, которые будут заниматься непосредственно проблематикой района", – разъяснил Безгин.

"РГА – по сути, назначенцы, которые не несут политической ответственности, и представляют центральную вертикаль. Их мы хотим убрать", – уточнил он.

Безгин добавил, что президентская политсила планирует продолжить децентрализацию в Украине. Еще один первоочередный законопроект – это проект закона "Об основах административно-территориального устройства Украины".

Как известно, райсоветы в Киеве были ликвидированы решением КГГА в 2010 году. Через пять лет – в 2015-м – их номинально восстановили,  однако выборы на районном уровне до сих пор так и не состоялись.

Читайте такжеУкраину хотят поделить на 102 района: названа причинаНапомним, 24 июля глава Офиса президента Андрей Богдан попросил Кабмин уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской горадминистрации.  Как известно, Кличко занимает пост главы КГГА с 25 июня 2014 года, то есть около пяти лет.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко на ближайшем заседании. Однако, пока что заседание Кабинета министров Украины так и не состоялось из-за отпуска Гройсмана.

5 августа стало известно, что киевский градоначальник и глава столичной горадминистрации Виталий Кличко официально ушел в отпуск, который продлится до 9 августа.

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Киев реформа КГГА децентрализация Виталий Кличко Слуга народа новости Украины
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