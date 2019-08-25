Астролог раскрыл рецепт возврата Крыма и Донбасса

Украина может вернуть Крым одним росчерком пера президента

Известный украинский астролог Влад Росс рассказал, что у Украины есть простой, но действенный способ вернуть аннексированный Крым.

По его словам, самым простым путем для возвращения Крыма в лоно Украины станет День независимости Украины, точнее - перенос даты его празднования. Сейчас День независимости Украины отмечается 24 августа.

"Я, как астролог, обеими руками за 22 января. День соборности должен стать главным государственным праздником и отмечаться с бо́льшим размахом, чем День независимости", - сказал Росс в комментарии Главреду.

Читайте такжеКрым ждет "война креста и полумесяца"Он уточнил, что сейчас День независимости находится под знаком Девы, что означает, что под этим знаком всегда будут находиться нуждающиеся в сильном покровители.

"А 22 января – под знаком Водолея, чьи главные качества - независимость и самодостаточность. Если Украина решится на такие перемены, она как государство станет абсолютно независимой и от Запада, и от Востока", - подытожил Росс.

Ранее астролог назвал дату окончания войны на Донбассе.

Также Влад Росс рассказал, каким президентом будет Зеленский и назвал его "украинским Наполеоном".