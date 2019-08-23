"Ленточки перерезать, цветы класть": Кличко пожаловался на притеснения Богдана

Виталий Кличко / фото: УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что борется за спасение самоуправления в Киеве.

"Андрей Богдан (глава Офиса президента, - ред.) хочет, чтобы управляющий городом назначался где-то сверху", — пояснил он в интервью на канале NewsOne.

Кличко напомнил, что мэр Киева — выборная должность, и за него проголосовали жители столицы.

"И вот хотят "закон про столицу" изменить. Чтобы мэр, это один человек, а глава городского совета — другой. Должность мэра законодательная, а исполнительная власть — это Киевсовет", — заявил Кличко.

Читайте также"Пакость Кличко": журналистка объяснила, зачем КГГА вытурили на ЛукьяновкуЭто, по его словам, превратит должность мэра в номинальную — "сидеть рассказывать, что он мэр, ленточки перерезать и цветы к памятникам класть", — сказал Кличко.

Он также напомнил, что в Украине два города с особым статусом: Киев и Севастополь. Он пояснил, что "только в этих двух городах, мэр становится председателем городской администрации".

Напомним, ранее сообщалось о том, что у Владимира Зеленского увольнение Кличко отложили на осень.