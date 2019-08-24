Бури и снегопады: опубликован неожиданный прогноз погоды до конца 2019 года

Украинцам пообещали снегопады до конца 2019 года

Осень 2019 года ожидается хмурой, ветреной и дождливой с бурями, заявила ясновидящая Алена Курилова.

"В декабре — сыро и слякотно. Для людей вторая половина года — это время тревог и надежд. Надо быть в тонусе и встречать перемены. В законодательстве, политике и бизнесе ждите перемен", - подчеркнула она в интервью Фактам.

В то же время она подчеркнула, что ждать глобальных природных катаклизмов в ближайшие полгода не стоит.

"Разве что во многих областях Украины будет большое количество осадков, возможны обильные снегопады. Так что надо запастись энергией, чтобы пережить холода", - отметила она.

Напомним, ранее синоптики порадовали прогнозом погоды на начало осени.