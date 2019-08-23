Названы страны, где предпочли бы родиться украинцы – соцопрос / facebook.com/cobritob

Социологи выяснили, где предпочли бы родиться украинцы, будь у них возможность выбирать.

Большинство опрошенных оказались патриотами: 74% респондентов выбрали бы Украину, свидетельствуют данные опроса Омнибус Info Sapiens, проведенного среди украинцев старше 16 лет в июле 2019.

Для сравнения: в прошлом году она цифра была 65%, а в 2014 году – 68%.

Читайте также"Неумолимо рвало на Родину": Янукович воспылал желанием вернуться в УкраинуЕще 4% опрошенных предпочли бы родиться в разных странах Евросоюза, 2% – в США и Канаде. Эти цифры также уменьшились по сравнению с прошлыми годами.

Россию предпочтительной страной рождения выбрали 1% респондентов.

Не определились с ответом 15% респондентов.

Напомним, около половины жителей Украины довольна деятельностью Владимира Зеленского на посту президента страны. Об этом говорят результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.