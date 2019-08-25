"Сердце кровью обливается": актер Горбунов рассказал об отношениях Украины и РФ

Алексей Горбунов / скриншот из видео

Известнейший актер и уроженец Киева Алексей Горбунов пожаловался на мучения, которые он испытывает из-за военного конфликта отношений Украины с Россией.

По словам Горбунова, из-за сложившейся ситуации у него "сердце кровью обливается", сообщает ТСН.

"Это же не я такие законы придумываю. Я уже три года об этом говорю: я против всех списков, я против всего, что приносит "геморрой" людям, против всех запретов и правил, усложняющих жизнь людей со всех сторон", — заявил он.

Помимо этого, Горбунов утверждает, что у него отличные отношения с Михаилом Ефремовым, Сергеем Гармашем (уроженцев Херсона), а также с актерами из Санкт-Петербурга."Я не могу знать этого, я же не политик. […] Я жду не дождусь, когда это все закончится", — подытожил он.

Напомним, Алексей Горбунов оставил успешнейшую кинокарьеру в России и, после Революции достоинства, переехал в Украину на постоянное место жительства.