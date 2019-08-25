Озвучены подробности жуткого ДТП, унесшего жизнь режиссера Хомского

Режиссер ехал со скоростью 130км/ч / Фото: Mash

В Москве очевидцы дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб российский режиссер Игорь Хомский, уверяют, что водитель ехал на автомобиле с чрезмерно высокой скоростью.

Как сообщает Рен Тв, скорость, с которой двигался автомобиль режиссера, достигала 130 км/ч.

Свидетели происшествия уверяют, что после столкновения удар был такой силы, что многотонную фуру продвинуло на метр вперед. При этом автомобиль Хомского отбросило назад ударной волной. Люди попытались оказать помощь мужчине, однако он скончался на месте.

/ Фото: Mash

Уточняется, что 42-летний режиссер ехал за рулем взятого в каршеринге Hyundai Genesis, не справился с управлением и на огромной скорости врезался в КамАЗ.

"Около 06:00 мск в Юрьевском переулке водитель 1976 года рождения, управляя каршеринговым автомобилем, не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим транспортным средством. В результате ДТП мужчина погиб на месте", – сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ.

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Как известно, Игорь Хомский — известный российский режиссер, сценарист, автор нескольких короткометражек. Был режиссером сериала Закон каменных джунглей. Известные работы - Неоконченный урок, Очная ставка и История N.

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