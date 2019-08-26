Спасибо Путину: российские паспорта обвалили цены на квартиры в "ЛНР" и "ДНР"

Российские паспорта обвалили рынок недвижимости в "ЛНР" и "ДНР" / YConsult

Цены на квартиры в Луганске за последние три месяца катастрофически обвалились.

Риэлторы, которые работают на рынке недвижимости "ЛНР", надеялись на большой спрос и рост цен после начала выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", но эти все произошло наоборот.

Отметим, 17 июля Владимир Путин пописал указ, который установил упрощенный порядок получения паспортов России жителям не только временно оккупированных районов Донбасса, но и территорий, подконтрольных официальному Киеву.

Так вот, с тех пор, по словам риэлторов, в среднем снижение составило 10-15%.

В частности, по словам агентов, трехкомнатную квартиру в хорошем состоянии и с мебелью в одном из восточных кварталов Луганска в начале лета можно было продать за 14 тысяч долларов, в августе покупатели не готовы заплатить за такую недвижимость больше 12 тысяч долларов. Двухкомнатная квартира в центре города с новой мебелью стоит порядка 15 тысяч долларов, хотя еще в июне 2019-го ее можно было продать за 17 тысяч, передает Liga.net со ссылкой на местных агентов по недвижимости.

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