Жара до +32 и много солнца: появился свежий прогноз погоды

Осадки в Украине не прогнозируются / molbuk.ua

Погода в Украине в среду, 28 августа, будет жаркой и солнечной во всех областях. Максимально воздух прогреется до +32 градусов. Немного прохладнее будет в северных и восточных регионах – там столбики термометров поднимутся до +24…+26 градусов.

Синоптик Укргидрометцентра прогнозирует, что на юге и севере, а также западе и востоке страны будет солнечно, без осадков. Температура воздуха днем в западных областях достигнет +29…+32, ночью ожидается +13…+15. В восточных областях столбики термометров поднимутся до +25…+27, а ночью температура воздуха снизится до +15…+17.

На севере температура воздуха днем достигнет +25…+27, ночью ожидается +14…+16. В южных областях также будет жарко. Температура воздуха днем достигнет +29+31, а ночью ожидается +19…+22.

Погода в Крыму 28 августа будет жаркой и солнечной. Температура воздуха днем достигнет +28…+30, ночью станет прохладнее – столбики термометров опустятся до +16…+18 градусов.

Погода в Киеве в среду также обещает быть сухой и солнечной. Воздух днем прогреется до +25…+27 градусов, ночью похолодает до +14… +16 градусов.

Прогноз погоды на 28 августа / Фото Укргидрометцентр

Напомним, ранее синоптик дала прогноз погоды на неделю. По словам Натальи Диденко, погода в Украине в ближайшее время будет определяться антициклоном, осадки не прогнозируются, зато будет по-летнему тепло и солнечно.