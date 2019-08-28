Взрыва не было: названа причина обрушения дома в Дрогобыче

В ГосЧС также говорят, что взрыв газа в доме маловероятен / Фото drohobych-rada.gov.ua

В ночь на 28 августа в Дрогобыче Львовской области обрушился целый подъезд четырехэтажного жилого дома, в котором было семь жилых квартир. Изначально сообщалось, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Однако очевидцы утверждают, что никакого взрыва не было.

"Дом просто рухнул, звук такой был, как будто что-то рушится и сыплется", – цитируют украинские СМИ жительницу соседнего дома №103 по улице Грушевского в Дрогобыче.

Она утверждает, что никакого взрыва не было: "Перед трагедией сильно выли собаки, было жутко. Я вышла на балкон, посмотрела, потом вернулась в квартиру. И вдруг слышу этот звук. У нас тут есть детский садик, который разбирают. Еще подумала, может, люди там какие-то материалы воруют и что-то обвалилось. Когда слышу мужской голос, такой страдающий: "Люди! Вызывайте спасателей".

Еще одна местная жительница сообщила, что за два-три дня перед обрушением жильцы ходили в ЖЭК и жаловались на большую трещину в стене дома. А им там сказали "делать ремонт своими силами".

Тем временем в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям также говорят, что взрыв газа в доме маловероятен.

"Было подозрение, что произошел взрыв газа, но в процессе проведения работ в том числе и газовой службы, было установлено, что эта причина маловероятна", – заявил на брифинге замдиректора департамента реагирования ГосЧС Петр Коротинский.

Во "Львовгазе" утверждают, что специалисты этого ведомства ночью провели обследование подземных газопроводов, подвалов, подъездов и контрольных трубок, а также всех подземных коммуникаций в радиусе 50 метров вокруг дома по улице Грушевского, 101, но загазованности не обнаружили. Также сообщается, что накануне никаких вызовов в службу 104 об утечке газа в этом доме не поступало.

Напомним, ранее в ГосЧС сообщили, что под завалами жилого дома в городе Дрогобыч могут находиться еще пять человек. Из-под завалов спасли шестерых людей. Есть двое погибших, личность первого погибшего устанавливают, семь человек пострадали.

Сейчас решается вопрос с поселением жильцов разрушенного дома в отеле. Уже к концу дня будет известно, можно ли в соседние подъезды дома пустить людей для ночлега, или все-таки здание - в аварийном состоянии.