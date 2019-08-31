В Киеве мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тыс. за должность

Правоохранители задержали двоих из четырех мошенников / Фото Facebook Андрея Богдана

В Киеве правоохранители задержали двух мошенников, которые, представившись доверенными лицами президента Владимира Зеленского, требовали 570 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в Укроборонпроме.

Как сообщил в Facebook глава Офиса президента Андрей Богдан, мошенники требовали деньги от бывшего сотрудника Укрспецэкспорта за обещание решить вопрос о его назначении на руководящую должность в Укроборонпроме.

"Месяц разводили человека, он почувствовал, что мошенники, обратился с заявлением в СБУ, работали месяц, все киевские, представлялись один помощником главы офиса, другой - руководителем департамента", - написал Богдан.

По его словам, группа состояла из четырех человек, но задержаны только двое.

Задержание произошло в сквере у фонтана в районе ул. Шелковичной у домов 10, 20/8 в Киеве. Операцией занимались военная прокуратура совместно с СБУ.

Фото Facebook Андрея Богдана

Напомним, в Украине мошенники разработали новую схему, как зарабатывать, манипулируя украинцами. Аферисты создают в соцсетях страницы-двойники известных волонтеров и священников, и в личных сообщениях просят людей перевести деньги на нужды военных ООС.