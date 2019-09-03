Лето в сентябре и мороз со снегом в ноябре: синоптики дали прогноз погоды на осень-2019

Погода в Украине в октябре 2019 года будет классической осенней / 1zoom.ru

Синоптики дали прогноз погоды на осень-2019 и рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие три месяца. Сообщается, что сентябрь еще побалует теплом, в октябре нас ждет осенняя "классика", а ноябрь будет холодным, мокрым, со снегом и заморозками.

Прогноз погоды на сентябрь 2019

В первый осенний месяц синоптики обещают почти лето – оно продлится еще две недели. В солнечные безоблачные дни воздух днем будет прогреваться до +24…+26 градусов, под утро может быть и ниже +10. После 15 сентября температура начнет медленно, но стабильно снижаться.

"К концу сентября резко похолодает, вплоть до заморозков", - цитирует Сегодня завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Укргидрометео НИИ НАН Украины Вазиру Мартазинову.

Народный синоптик Леонид Горбань уверен, что осень придет даже раньше 15 сентября. По его расчетам, уже 11-13 сентября начнутся дожди, а столбики термометров днем не поднимутся выше 20 градусов, а ночью опустятся ниже +5.

Прогноз погоды на октябрь 2019

Погода в Украине в октябре будет классической осенней, но разной в северных и южных регионах. Синоптик Горбань прогнозирует: если на юге тепло сохранится и температура воздуха днем дойдет до +22, то на севере будет на 5-7 градусов холоднее.

Погода в октябре будет дождливой. Ненастье будет длится несколько дней подряд, потом ожидается пару дней солнечной, но нежаркой погоды.

Мартазинова также обещает прохладный октябрь, хотя и с двумя периодами "золотой осени": 4-5 дней перед Покровом (14 октября) и 3-5 дней - после 20-го октября.

Прогноз погоды на ноябрь 2019

Погода в Украине в ноябре ожидается холодной даже для этой поры года. По оценкам Горбаня, первые предвестники зимы в виде сильных холодных дождей возможны уже 7-8 ноября. Затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом. После 15-го ноября будет прохладно, вплоть до ночных заморозков. Синоптики прогнозируют, что в конце ноября к нам прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом.

Напомним, ранее был опубликован неожиданный прогноз погоды до конца 2019 года. Кроме того, астролог Влад Росс рассказал, когда ждать "бабье лето" и первые снегопады.