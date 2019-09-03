"Нанотехнологии, развиваются стремительно": украинцы позавидовали "упоротым землячкам из "ЛНР"

Билеты в "ЛНР" виписуют вручную / facebook.com/den.kazansky2016

Настоящая техническая революция произошла в захваченном оккупантами Луганске, где ранее заявили, что инструкторы НАТО работают с украинскими заключенными.

По информации, железнодорожные билеты на поезд Луганск - Ясиноватая выписывают от руки шариковой ручкой.

"Билет на международный поезд Луганск-Ясиноватая, соединяющий две молодые республики, выписывают от руки. Шариковой ручкой. Хорошо, что прогнали фашистов!" - рассказал блогер Денис Казанский на своей Facebook-странице.

Отметим, проездной документ датирован 31 августа 2019 года.

Украинцы сразу предложили "просто листик подорожника выдавать".

"Развиваются стремительно, аж завидно. а Украинское оборудование которое печатали билеты распрадали чтоли?", - сказал Александр Китайгородский.

"Молодцы! Нанотехнологии в перспективных республиках. Это развитие. Это шаг вперёд!", - добавил Сережа Перминов.

"Шариковые тоже не надолго: перьевые ручки, потом и сами перья))", - сказал Дмитрий Аннапольский.

"Ухтышка). Прям дикое желание уехать в пампасы к диким абизянам с таким билетом возникает... навстречу неизвестности и чумачечим приключениям на свою жопу, но ждёт скорее всего подвал)", - сказала Елена Плешкунова.

"Вот злые вы, люди )) Это ж какое достижение и "працветание", а вам бы всё зубоскалить )) Не понимаете вы- как это - жить себе, жить в 21-м веке, а потом - бац! - и на дворе средневековье. А в средневековье за такой поезд - вообще сожгли бы на костре, как демонов )) А поди ж ты, не сожгли )) Главное, что "хунты" нет", - высказалась Виктория Панникова.

"Так хотели же совок вернуть - получите, распишитесь ))))", - подчеркнул Владимир Гергель.

"Для тех кто не в курсе ...там до 2013 еще выписывались билеты от руки. Так что ни чего нового", - сказала Наталья Воронцова.

"Ну, что ж Вы нас совсем делаете пещерными людьми )) Всегда заранее покупала билеты в кассах предварительных , За 45 дней, потому что с билетами всегда было туго - в любом направлении, особенно в сторону Киева, а летом в сторону Одессы, Крыма и т.д. распечатывались билеты. Это я про Донецк )) А если серьезно, то просто такая боль, обида и злость на упоротых "землячков", пожелавших вернуться в сэсэсэрэ..", - поспешила уточнить Victoria Pannikova.

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