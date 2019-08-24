Очередной фейк от ЛНР: инструкторы НАТО работают с украинскими заключенными

В "ЛНР" заявили о задержании украинского агента / Фото: Reuters

Так называемое Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики обнародовало заявление, что инструкторы из стран-членов НАТО занимались боевой подготовкой заключенных, находившихся в исправительной колонии №40 в городе Дрогобыч Львовской области.

Как сообщает пресс-служба фейкового ведомства, о необычном сотрудничестве с НАТО им якобы рассказал агент Службы безопасности Украины Егор Гетьман.

Пророссийские наемники утверждают, что боевой подготовкой заключенных занимались инструкторы из США, Великобритании, Канады и Польши.

"Ответственным за боевую подготовку Гетьмана был назначен подполковник с позывным Хама. На протяжении полугода агент получал навыки огневой, физической, тактической и боевой подготовки", — добавили в "ЛНР".

Читайте также"Будем говорить о мире": главарь "ЛНР" позвал Зеленского в ЛуганскПо информации боевиков, особое внимание инструкторы уделяли минно-взрывному и диверсионно-подрывному делу, ведению боя в составе разведывательно-диверсионных групп, а также топографии с использованием карты "ЛНР".

Ранее оккупанты Луганска завили, что агента СБУ Егора Гетьмана, который пробрался в "ЛНР" для диверсионно-разведывательной деятельности. Боевики смогли выедать у задержанного, как украинские силовики вербуют граждан и как лично он стал агентом СБУ.

Напомним, офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан (позывной Штирлиц) сообщил, что во временно оккупированный Луганск якобы прибыла делегация из России во главе с советником президента РФ Владиславом Сурковым.

Ранее волонтер Виктория Рудая опубликовала в Fаcebook секретный указ главаря террористов "ЛНР" Леонида Пасечника о признании моста через реку Северский Донец возле Станицы Луганской и пгт Станица Луганская частью фейковой республики.