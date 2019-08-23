РФ "сливает" Донбасс? Из оккупированного Луганска вывозят танки

Цель визита представителей страны-оккупанта пока неизвестна

Офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан (позывной Штирлиц) сообщил, что во временно оккупированный Луганск якобы прибыла делегация из России во главе с советником президента РФ Владиславом Сурковым.

Целью визита может быть слив региона назад Украине, пишет Штефан в Facebook, ссылаясь на инсайдерские источники. По его словам, представители оккупантов прибыли в Луганск 22 августа и заселились в гостинице Дружба. Пока что цель их визита неизвестна.

"В одном из районов сосредоточения тяжелого вооружения оккупанты начали загрузку танков на трейлеры и вывозят в неизвестном направлении. В Ростовской области со стороны РФ почти закончили построение инженерно-защитных сооружений. Ввели запретную зону и ограничительные меры. Обычные новости, но если их объединить, можно предположить интересную вещь? РФ решила слить Донбасс? Или... Посмотрим...", - предположил полковник.

Напомним, ранее волонтер Виктория Рудая опубликовала в Fаcebook секретный указ главаря террористов "ЛНР" Леонида Пасечника о признании моста через реку Северский Донец возле Станицы Луганской и пгт Станица Луганская частью фейковой республики.