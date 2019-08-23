РФ "сливает" Донбасс? Из оккупированного Луганска вывозят танки

В Луганск приехала российская делегация во главе с советником президента РФ Владиславом Сурковым, сообщает полковник Анатолий Штефан.
Офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан (позывной Штирлиц) сообщил, что во временно оккупированный Луганск якобы прибыла делегация из России во главе с советником президента РФ Владиславом Сурковым.
Целью визита может быть слив региона назад Украине, пишет Штефан в Facebook, ссылаясь на инсайдерские источники. По его словам, представители оккупантов прибыли в Луганск 22 августа и заселились в гостинице Дружба. Пока что цель их визита неизвестна.
"В одном из районов сосредоточения тяжелого вооружения оккупанты начали загрузку танков на трейлеры и вывозят в неизвестном направлении. В Ростовской области со стороны РФ почти закончили построение инженерно-защитных сооружений. Ввели запретную зону и ограничительные меры. Обычные новости, но если их объединить, можно предположить интересную вещь? РФ решила слить Донбасс? Или... Посмотрим...", - предположил полковник.
Напомним, ранее волонтер Виктория Рудая опубликовала в Fаcebook секретный указ главаря террористов "ЛНР" Леонида Пасечника о признании моста через реку Северский Донец возле Станицы Луганской и пгт Станица Луганская частью фейковой республики.