"Пять лет хуцпы завершились": Ройтбурда выгнали из Одесского художественного музея

4 сентября 2019, 13:03

"За" увольнение художника с поста директора проголосовало большинство депутатов.

Александр Ройтбурд
Александр Ройтбурд

Одесский облсовет расторг досрочно контракт с художником Александром Ройтбурдом, который занимал пост директора Одесского художественного музея.

Решение о его увольнении одобрил 51 депутат, против выступили всего трое, 17 человек не голосовали, трое воздержались.

В повестку вопрос был внесен по предложению депутата от ОПЗЖ Алексея Кобыльникова. По мнению политика, Ройтбурд игнорировал депутатские запросы про финансовую деятельность музея и не выполнял их.

В социальных сетях комментируют отставку Ройтбурда.

Сам Ройтбурд свое увольнение прокомментировал кратко: "Торжество демократии и децентрализации", - написал художник на своей странице в соцсети Facebook. Также он добавил, что "попкорн выбрасывать рано".

Журналистка Соня Кошкина выразила уверенность, что при Ройтбурде музей расцвел, но сама кандидатура художника была поперек горла депутатом от ОПЗЖ.

"Сначала они не хотели его назначать. Вопреки закону. Но что этим оппоблоковским чертям закон? Потом рассказывали, что он - "аморален, ибо пишет картины говном". И поэтому от них воняет.

В результате Александра Ройтбурда все же назначили. И за очень короткое время он превратил бывший захолустным, хоть и с очень богатой коллекцией, ОМХ в точку культурного притяжения не только Одессы, но Украины. Но черти все не успокаивались. Он им как кость в горле был. И вот сегодня черти победили. Финита", - написала возмущенная Кошкина.

Всеволод Непогодин выразил удовлетворение отставкой теперь уже экс-директора музея:

"Наконец-то позитивная новость! Просто праздник какой-то! У "людей с хорошими лицами" по этому поводу сегодня будет траур – депутаты своим голосованием показали, что их мнение не стоит и гроша ломаного. Агрессивному меньшинству дали понять, что они таки меньшинство и теперь придется считаться с большинством. Пять лет хуцпы завершились. Власть переменилась. Ура, друзья товарищи!"

По словам журналистки, писательницы и блогера Зои Казанжи, Одесса заслуживает всего, что с ней происходит.

"Страшное, неспособное, отсталое, жестокое, невежественное. Здесь ничего нормального и никто нормальный не выживает. Здесь рулит серость и тупость. Здесь именно таких и выбирают на должности. Потому что понятны и неконкурентоспособны. Открывайте ночные клубы и проводите гастрономические фестивали. Танцуйте и жрите", - написала Казанжи.

Публицист Андрей Манчук вспомнил нашумевший пост Ройтбурда, в котором он соврал о погибших в Доме Профсоюзов, после чего удалил, но не извинился за неправдивую информацию.

"Александр Ройтбурд, которого только что уволили с поста директора Одесского художественного музея, войдет в историю не в силу какой-то причастности к искусству. А из-за того, что когда догорал Дом Профсоюзов, он написал честный пост: "Из погибших в пожаре - 15 граждан России, 10 из Приднестровья. Ни одного одессита. Найденное в доме профсоюзов оружие - из России и Приднестровья". И светлые люди сразу понесли это по всем соцсетям и лентам бывшего СССР. Ну и за крылатую фразу: "Надо уничтожить религию Победы".

В 2017 году Ройтбурд стал на защиту памятника Екатерине II в Одессе, выступив против чиновника Вятровича и его Института национальной памяти.

Также он призывал украинского режиссера Олега Сенцова, находящегося в заточении в России, прекратить голодовку.

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Одесса Всеволод Непогодин Александр Ройтбурд Одесский художественный музей Соня Кошкина
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