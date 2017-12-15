Одесситы возмутились предложением снести памятник Екатерине II

Памятник императрице Екатерине II в Одессе, официально называющийся Памятник основателям Одессы, воздвигнутый в 1900 году по проекту одесского архитектора Юрия Дмитренко, могут снести. По крайней мере, именно с такой рекомендацией выступил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Вопрос сноса обсуждали 4 декабря в ходе круглого стола "Монументальное наследие Российской империи в Украине: являются ли Петр I, Екатерина II, Суворов и Кутузов героями украинской истории".

"Участники круглого стола обсудили ряд проблем, связанных с имперским стилем и монументальным наследием Российской империи в Украине, их инструментализацией и использованием пророссийскими политическими силами в пропаганде идей так называемого "русского мира" и мобилизации соответствующего электората отдельных регионов Украины", – сказано в сообщении.

В докладе профессор Одесского национального университета имени Мечникова Тарас Гончарук установил, что по результатам обсуждения было принято решение обратиться в Одесский городской совет с предложением выполнить судебные решения о неправомерности установления памятника Екатерине II в Одессе.

Напомним, в 1920 году, после прихода к власти коммунистов, памятник Екатерине II был демонтирован и восстановлен только в 2007 году. С 1965 года на этом месте стоял памятник восставшим матросам броненосца "Потемкин".

Идея института Вятровича вызвала широкий резонанс, особенно в Одессе. "Главред" собрал самые интересные высказывания в сети.

"Кастрация"

Известный украинский блогер Макс Бужанский назвал деятельность ИНП "кастрацией", которой подвергается не памятник, а украинский народ:

"Деятельность так называемого Института Национальной Памяти можно описать одним словом. Кастрация. Причем процедуре этой подвергается не Екатерина Вторая, которая Великой еще при жизни стала. А сам украинский народ, многонациональный, с богатейшей историей, у которого воруют его прошлое.

Под лживые и фальшивые лозунги, к сожалению, воспринимаемые толпой и дураками из псевдоэлит. Я приведу всего лишь два примера. Ворота Рамзеса, в Израиле. Откопали, любо дорого посмотреть. Как многие из вас наверно знают, отношения евреев с Египтом, да и с самим Рамзесом, сильно не задались. Тут бы, казалось, израильтянам само оно- спилить их к бениной маме и радоваться. Поверьте, предложить такое- прямой путь в психушку.

Одесса, это наш Иерусалим. Многонациональный, еврейский, украинский, греческий, русский, румынский, цыганский, простите, если не вспомнил еще пару десятков национальностей. Представьте, если в Иерусалиме вы предложите снести всё. Храм Гроба Господнего, христиане угнетали, мечеть Аль Акса, арабы и сейчас явно не против, всё снесете, оставите только Менору Рабиновича. Хотите попробовать? Предлагайте. Сразу скажу, будете проситься на костёр, но шансов мало, тупо разорвут в клочья. Поддерживаете деятельность Института Кастрации Национальной памяти? Вы идиот. Тупой, примитивный идиот, с вами жить на одной планете позорно. Но этот позор на вас, все остальные то вокруг, нормальные"

"Снос вызовет затаенную злобу"

Журналист Глеб Простаков считает, что сносить все памятники подряд без учета мнения горожан было бы неверным решением.

"Кажется, сейчас покатится новая волна сноса памятников, ребята вошли во вкус. Неутомимый Вятрович нацелился на одесский памятник Екатерине II. Суворов, Кутузов, Потемкин - туда же, мол, никакого отношения к украинской истории они не имеют.

Снос памятников Ленину и Дзержинскому был особо неприятен преимущественно людям старшего поколения, на их мнение забили в силу "особой важности исторического момента". Число памятников советским вождям и вправду зашкаливало, но сносить все подчистую, без учета мнения горожан было неверным решением.

Последующее же варварство вызовет много затаенной злобы у абсолютного большинства жителей городов юга и востока страны. Екатерина, Суворов, Потемкин и другие - неотъемлемая часть облика этих городов. Да и что вообще в таком случае есть история Украины? На сколько лоскутков её ещё разрежут, и что останется после того, как склеят заново в обновлённых учебниках?"

"Одесса не пустила к себе "русский мир"

Владимир Саркисян напомнил, что именно Одесса первой весной 2014 проголосовала за единую Украину, отмечая, что заявления о сносе памятников могут толкнуть жителей города в сторону пророссийских партий.

"Именно Одесса не пустила сюда ни "русский мир", ни "федералистскую" сволочь местного разлива. Жертвами. Кровью. Именно одесситы высмеивают и дают отпор всем потугам так называемого порто-франко, а на самом деле - сепаратизма. Сами. Именно Одесса съела от того придурка, который живет на крыше, а теперь будет ходить на допросы в СБУ как щенок - сделала его смешным страшным лузером.

Екатерина уйдет из памяти. Позже. Успокойтесь. Никто именно императрицы здесь с пиететом не ставится. Одесситы разберутся сами, кого ставить на своих площадях. Не надо нас ломать через колено. Если, конечно, не стоит задача перед следующими выборами впихнуть одесских избирателей в объятия "Опоблока". А, кажется мне, именно на это и направлены усилия этих пламенных борцов с "исторической памяти"

"Универсальной памяти не предвидится"

Аналогичного мнения придерживается одесский блогер Ирина Медушевская.

"Странно, вся Украина вплотную занялась Одессой! Не Днепром, не Запорожьем, не Львовом, не Харьковом, не Винницей, не другими городами, а именно Одессой! И чем дальше от Одессы живут люди, тем громче они дают нам бесплатные советы, о которых мы их не просим! Очень странно. Вот вспоминаю как Кривой Рог решили нагнуть Семенченкой, аж целая Рада заседала! И шо? Выбрали Вилкула"

Одесский художник Александр Ройтбурд рекомендовал президенту Украины дать кому-то из аппарата задание просчитать возможные последствия шага по сносу памятника, взамен предложив переделать табличку на нем.

"Я рекомендую институту национальной памяти:

1) смириться с тем что в украине нет и не предвидится универсальной национальной памяти;

2) перестать сеять раздор в тылу во время войны

3) не навязывать вполне лояльным к украине гражданам сконструированную в тиши киевских кабинетов и неприемлемую для них "единственно правильную" идентичность

4) оставить в покое городской ансамбль и хорошую скульптуру.

5) найти другие пути украинизации одесского мифа. например, вытащить из забвения фигуру генерала гудовича и сделать акцент на его действительно важнейшей роли в штурме хаджибея и основании города. назначила же в свое время советская власть основателем одессы суворова, которого там и рядом не стояло, и все на какое-то время в это поверили, а некоторые до сих пор верят.

я рекомендую одесскому горсовету убрать с памятника от греха подальше явно неуместную табличку про государыню-императрицу и вензель с ее инициалом у пьедестала, и написать на памятнике "монумент в честь основания города одессы". лучше державною мовою. а сам памятник оставить. как и памятники другим имперцам типа дюка и воронцова которых даже коммуняки пощадили а ретивые украинизаторы могут и на них наехать".

"Ленины закончились, но пацаны увлеклись и их было уже не остановить", - иронизирует журналист из Одессы Владимир Полуев.