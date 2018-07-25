От Костенко до Жадана. Деятели украинской культуры в письме призвали Сенцова прекратить голодовку

25 июля 2018, 12:32

Полный текст письма был опубликован в Facebook.

Олег Сенцов в зале суда

Группа деятелей культуры и общественников обратились с открытым письмом к незаконно осужденному россиянами режиссеру-крымчанину Олегу Сенцову – с призывом прекратить голодовку. Текст документа сделал достоянием общественности руководитель правления "Украинского Хельсинкского союза по правам человека" Евгений Захаров – через свою страницу в социальной сети Facebook.

Всего под письмом подписались более полусотни людей, в числ которых − поэтесса Лина Костенко, поэт, прозаик, музыкант Сергей Жадан, поэт и издатель Иван Малкович, художник Александр Ройтбурд, актриса Римма Зюбина и множество других деятелей культуры.

"В мире не так много людей такой воли, как ты. Мы знаем, что ты не любишь, когда о тебе говорят хорошее. Но такой волевой, крепкий духом человек нам нужен живым. Именно для того, чтобы продолжить дальнейшую борьбу за всех наших хлопцев, за которых ты готов жизнь положить. Ты нам нужен. Даже из тюрьмы ты смог объединить всех нас для этой борьбы", − говорится в тексте письма.

Кроме того, авторв обращения особо подчеркивают, что решение написать его выкристаллизировалось не сразу, поскольку не было уверенности, что люди имеют моральное право на просьбу к Олегу Сенцову о прекращении голодовки.

"В украинском обществе бродило переживание: имеем ли мы право просить тебя остановить голодовку? Мы сильно волновались, мы не смели к тебе обратиться. С одной стороны, мы едины с тобой в твоем требовании. С другой стороны, мы боимся за твою жизнь и за жизнь всех хлопцев," – говорится в тексте письма.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мать Олега Сенцова попросила Владимира Путина о его помиловании.

 

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