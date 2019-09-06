На киевском кладбище обнаружена ужасная находка

На столичном Лесном кладбище нашли тело мужчины, повешенное на дереве / flickr.com

В пятницу утром, 6 сентября, в Киеве на одном из участков Лесного кладбища обнаружили ужасную находку.

Сегодня на участке 68 кладбища нашли повешенного на дереве мертвого мужчину, говорится на странице Киев Оперативный в Facebook.

По его данным, человек, который обнаружил тело, сообщил, что оно было обгоревшим.

На месте происшествия работали правоохранители, они должны выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в киевском Русановском канале обнаружили расчлененное тело неизвестной женщины. После этого останки выловили из воды.