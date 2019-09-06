На киевском кладбище обнаружена ужасная находка

В столице ужасная находка была обнаружена сегодня утром.
В пятницу утром, 6 сентября, в Киеве на одном из участков Лесного кладбища обнаружили ужасную находку.
Сегодня на участке 68 кладбища нашли повешенного на дереве мертвого мужчину, говорится на странице Киев Оперативный в Facebook.
По его данным, человек, который обнаружил тело, сообщил, что оно было обгоревшим.
На месте происшествия работали правоохранители, они должны выяснить обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что в киевском Русановском канале обнаружили расчлененное тело неизвестной женщины. После этого останки выловили из воды.