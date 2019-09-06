"Пустая трата денег": Дубилет лишил Кабмин блокнотов с золотым тиснением

Дмитрий Дубилет лишил Кабмин блокнотов с позолотой / Униан

Министр Камина Дмитрий Дубилет поручил правительству прекратить покупать дорогую канцелярию, особенно блокноты с золотым тиснением.

На своей странице в Instagram министр назвал производство блокнотов "пустой тратой денег".

"Из мелочей. Кабмин в режиме нон-стоп занимается производством всевозможных блокнотов. Некоторые из них — с золотым тиснением. Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмина — и подавно. Поручил прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги А4 и А5", - заявил Дубилет.

В комментариях украинцы бурно поддержали инициативу Дубилета.

"Красавчик! Но люмпен кабминовский "удавится": а как же "дорохо/бохато", "Пипец, какая нужная вещь-блокнот с золотым тиснением в Кабмине", "Я не удивляюсь, если там и туалетную бумагу с золотым тиснением заказывали на наши деньги", "Совок какой-то за бешеные деньги", "Золотое тиснение… это шутка? Пир во время чумы", - писали юзеры.

Ранее Дмитрий Дубилет заявил о том, что правительство приняло решение об окончательном переходе на электронный обмен документами между государственными органами с 1 октября 2019 года.