В комитете Рады поддержали законопроект Зеленского об импичменте президента

Верховная Рада / УНИАН

Профильный комитет Верховной Рады порекомендовал парламенту IX созыва принять сразу в первом чтении за основу и в целом внесенный президентом Владимиром Зеленский законопроект об импичменте.

Документ под №1012 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичменте)" рекомендовали 16 нардепов, трое проголосовали против и двое воздержались.

Напомним, ранее вице-спикер и предствитель президента Владимира Зеленского Руслан Стефанчук рассказал о том, когда именно закон об импичменте будет рассмотрен депутатами Верховной Рады.