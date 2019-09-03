У Зеленского рассказали, когда закон об импичменте рассмотрят в Раде

Руслан Стефанчук / УНИАН

Законопроект о процедуре импичмента (снятия с должности) президента Украины будет внесен на рассмотрение нардепов IX созыва на будущей неделе.

Соответствующее заявление во вторник, 3 сентября, вице-спикером парламента и представитель президента в Раде Руслан Стефанчук.

"Буквально уже на следующей неделе одним из первых законопроектов мы вносим проект об иммунитете. Это процедура, которая дает возможность привлечения к ответственности президента Украины", — отметил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте.