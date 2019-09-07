Мэр Днепра выиграл спор у Зеленского

7 сентября 2019, 10:00

Филатов утверждает, что никогда не держался за пост мэра.

Борис Филатов выиграл спор у Владимира Зеленского относительно ремонта моста - Филатов - Зеленский пари
Борис Филатов выиграл спор у Владимира Зеленского относительно ремонта моста / Скриншот

Мэр Днепра Борис Филатов выиграл спор у президента Владимира Зеленского - в областном центре после ремонта открыли Центральный мост.

Градоначальник сообщил об открытии моста в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook, и отметил, что никогда не держался за кресло мэра.

Чиновник подчеркнул, что спор между ним и главой государства "выиграл только Днепр".

"Доброе рассветное утро, Днепр. Когда вы уведете это видео, - мост уже будет открыт…", - отметил глава города.

Также Филатов утверждал, что готов расстаться с постом мэра в любой момент, например, тогда, когда в Днепре откроются новые аэропорты. "И я сразу готов написать заявление. Почему? Потому что город очень хочет летать, а городу обрезали крылья", - сказал он.Читайте также"Буду стоять голышом": модель бросила вызов Филатову из-за ремонта моста в Днепре

Доброе рассветное утро, Днепр. Когда вы увидите это видео, то Мост уже будет открыт. ... Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр. Город, который я так люблю. Его выиграли вы все, днепряне, мои земляки. Держался ли за я своё кресло? Никогда. Я готов хоть завтра с ним расстаться, например, за аэропорт. Потому, что Днепр хочет летать. А ему обрезали крылья. Ровно в тот день, когда в Днепре будет открыт новый аэропорт, я готов написать заявление. А пока...Пока каждый днепрянин может посидеть в моем кресле. На мосту. В кресле, на которое я поспорил. Потому, что власть - это не слава и признание, а тяжкий крест. Крест, который ты обязан нести, принимая тяжелые, но жизненно необходимые решения. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Я знаю точно.

Опубліковано Borys Filatov Пʼятниця, 6 вересня 2019 р.

Напомним, в июле Владимир Зеленский говорил, что договорился с Борисом Филатовым, что тот уйдет в отставку с поста мэра Днепра, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября

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