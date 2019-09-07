"Немытая Московия": Кольченко планирует вернуться в Крым "когда Путина повалят"

Александр Кольченко / УНИАН

Освобожденный украинский политзаключенный Павел Гриб заявил о том, что испытывает радостные чувства после возвращения на родину.

Он подчеркнул, что не хочет вспоминать то, что с ним произошло за эти более чем два года.

"Меня не было более двух лет. Что могу сказать? Очень хорошо, что вернулся, и прощай, немытая Московия. Пока не хочу загадывать, но хотелось бы проехаться, со всеми заключенными поговорить, потом может домой", - цитирует Гриба Укринформ.

В свою очередь другой освобожденный политзаключенный Александр Кольченко подчеркнул, что планирует продолжить обучение в Таврическом национальном университете.

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Напомним, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.