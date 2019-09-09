Обменянные на Савченко Ерофеев и Александров мертвы – журналист

Ерофеева и Александрова уже нет в живых / УНИАН

Оказавшиеся в украинском плену на Донбассе, а затем обменянные на экс-народного депутата Надежду Савченко сотрудники спецназа РФ Евгений Ерофеев и Александр Александров уже давно мертвы.

Как заявил в комментарии ТСН журналист Андрей Цаплиенко, такая информация ему известна из собственных источников.

"Где сейчас российские военные Ерофеев и Александров, которых обменяли на Надежду Савченко? Их адвокаты утверждают, что с ними все в порядке. Но, по моим данным, Ерофеева кто-то зарезал прямо у него дома. А Александров оказался в Сирии и почти сразу - среди боевых потерь", - отметил Цаплиенко.

Как известно, Ерофеев и Александров были задержаны в мае 2015 года в зоне боевых действий в Луганской области. Они оба являлись сотрудниками ГРУ РФ. Украинский суд приговорил их к 14 годам лишения свободы, однако впоследствии их обменяли на Надежду Савченко.

Напомним, российский военный Виктор Агеев, который сейчас содержался в СИЗО Луганской области, мечтал о скорейшем освобождении, однако опасался, чтобы его не постигла в РФ судьба ГРУшника Евгения Ерофеева, которого обменяли на Надежду Савченко.