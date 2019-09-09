Банкирам разрешили обслуживать украинцев по загранпаспортам

Отчество физического лица-резидента может устанавливаться на основании регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика / Фото dmsu.gov.ua

Национальный банк Украины разрешил банковским учреждениям обслуживать граждан на основании загранпаспорта. Об этом сообщает Государственная миграционная служба со ссылкой на письмо НБУ.

Согласно документу, паспорт гражданина Украины для выезда за границу приравнивается к внутреннему паспорту при осуществлении банковских услуг лицами-резидентами.

"Сведения "отчество" физического лица-резидента, которые не содержатся в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, могут устанавливаться банками на основании других официальных документов, в частности - о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика", - говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что в соответствии с законодательством, удостоверение водителя, личности моряка, лица с инвалидностью или участника Второй мировой войны, удостоверение, выданное по месту работы физического лица, не могут быть использованы гражданином Украины для установления его личности при получении банковских услуг.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение о снижении учетной ставки до 16,5% годовых с 6 сентября.