"Нам звания, а им гробы и медальки": в Сеть слили "подвиги" сына Порошенко в АТО

9 сентября 2019, 14:09

Сына Порошенко в зоне АТО охраняла группа спецназовцев.

Алексей Порошенко
"Бойца" Алексея Порошенко охраняли в АТО спецназовцы. / УНИАН

Уже несколько дней в соцсетях активно кипят разговоры о том, как в зоне проведения АТО "воевал" старший сын бывшего президента Украины Петра Порошенко – Алексей.

По информации, источник из Генштаба "слил" подробности службы сына пятого Президента Украины Петра Порошенко на Донбассе.

Таким образом стало известно, что 34-летний Алексей Порошенко вообще не принимал участия в военных действиях, для прикрытия пользовался измененной фамилией.

Сын Порошенко был мобилизован, но после того, как его выбрали народным депутатом, уволился.

Но самое странное то, что у Алексея Порошенко была охрана – безопасность сыну экс-гаранта в батарее, размещенной в 200 метрах от штаба в городе Краматорск в зоне проведения АТО обеспечивал взвод бойцов специального назначения. Жил сын Петра Порошенко вместе с генералами под одной крышей, под постоянной охраной, и в этом здании не было других солдат.

Сообщается, что служил сын Петра Алексеевича в 40-ом отдельном мотопехотном батальоне, и провел на Донбассе всего несколько месяцев. Говорят, что он был командиром миномета, передает hvylya.net.

В соцсетях по этому поводу многих информация о сыне Порошенко возмутила.

"Хитрые евреи всегда стараются прикрыться за спинами других национальностей! Пусть те погибают на передовой а мы отсидимся где ни будь в штабе или в другом месте! Мы будем получать награды и звания а они гробы и посмертно медальки..", - высказался пользователь Сети Юрий Гребенчук.

Читайте также"С тюльпанами в ж-пе": в Сети скандал из-за видео пьяного сына ПорошенкоНапомним, ранее сын Порошенко опозорился во время допроса отца. Михаил ответил на вопросы журналистов во время акций под Госбюро расследований при допросе его родителя. Он подчеркнул, что принял решение участвовать в акции у ГБР потому что это "будет приятно отцу".

Михаил Порошенко также рассказал, почему отвечает на вопросы журналистов на русском языке, игнорируя украинский.

"Конечно, в идеале было бы разговаривать по-украински, но я говорю по-русски", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, как к этому относятся его родители и нет ли репрессий по этому поводу, Михаил ответил: "Ну, репрессий нет, но мне отец задавал пару раз вопросы, просил, чтобы я всё-таки пытался (говорить на украинском языке, - ред.)".

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АТО Петр Порошенко Алексей Порошенко война на Донбассе новости Украины
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