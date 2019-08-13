"Врет, как и папа": сын Порошенко опозорился во время допроса отца

Михаил Порошенко (в центре) / Страна

Сын экс-президента Петра Порошенко Михаил ответил на вопросы журналистов во время акций под Госбюро расследований при допросе его родителя.

Он подчеркнул, что принял решение участвовать в акции у ГБР потому что это "будет приятно отцу".

Михаил Порошенко также рассказал, почему отвечает на вопросы журналистов на русском языке, игнорируя украинский.

"Конечно, в идеале было бы разговаривать по-украински, но я говорю по-русски", - сказал он.

Читайте также"С тюльпанами в ж-пе": в Сети скандал из-за видео пьяного сына ПорошенкоОтвечая на вопрос о том, как к этому относятся его родители и нет ли репрессий по этому поводу, Михаил ответил: "Ну, репрессий нет, но мне отец задавал пару раз вопросы, просил, чтобы я всё-таки пытался (говорить на украинском языке, - ред.)".

Так же сын Порошенко сообщил, что многие люди в его окружении разговаривают на русском, но добавил, что любит украинский язык "всем сердцем".

Отметим, что интервью сына Порошенко вызвало бурю эмоций в Сети:

"Врет, как и его папа", - считает Наташа Нечепуренко.

"Сім'я в якій всі розмовляють на російській, піариться на українській,да це ж ворог", - написал Сергій Климчук.

"А воно хіба жило в Україні , і в сім`ї вони розмовляють " руською", - отметила Людмила Бабий.

"Потому что "армия, вира, мова" это все для нас лохов. Молодец экспрезидент, для своих другие приоритеты", - подчеркнул Виктор Данченко.

"Це той самий синочок якій в 2014 році бігав в Англії з російським прапором?", - напомнил Viktor Ermeychuk.

Напомним, 12 августа экс-президент Украины Петр Порошенко, которому ранее посоветовали запасаться сухарями, добросовестно явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в сопровождении троих детей.