ВКонтакте снова работает в Украине: россияне нашли способ обойти запрет

Украинцы без проблем могут зайти в запрещенный ресурс

Разработчики социальной сети ВКонтакте сумели обойти запрет на блокировку сайта – все благодаря встроенному в приложение VPN.

Зайти в соцсеть через мобильное приложение можно практически через любого украинского оператора - Vodafone, Киевстар, lifecell, передает Liga.Tec.

Операторы разводят руками – мол, сделать с этим ничего не могут.

"О встроенном в приложение VPN - это правда. На сегодня нет инструментов, чтобы обойти этот "обход", - отметили в пресс-службе мобильного оператора Vodafone.

В lifecell уверяют, что с мая 2017 года метод блокирования не меняли, но "это не значит, что нет методов "обойти" блокировку".

В Киевстаре также подтвердили, что не открывали доступ к запрещенным соцсетям, и незнают, ка кс этим бороться – ведь закрыть доступ ко всем мобильным приложениям оператор тоже не может.

"Мобильные приложения – это программы со своей внутренней методикой работы, где разработчик может устанавливать по умолчанию такие опции, как proxy server и vpn для "обхода" блокировок. Но это ответственность разработчиков, на которых телеком оператор не имеет влияния!", - отметили в пресс-службе Киевстар.

В компании Воля отметили, что возможность обходить блокировки появилась еще в 2017 году – с того времени приложение использует встроенный VPN-сервис.

В Укртелекоме заверяют, что ищут вариант блокировки, которая затруднит работу VPN приложений.

"Да, приложение работает благодаря встроенному VPN. Сейчас специалисты компании работают над техническим решением проблемы. Думаю, в течение нескольких недель решим", - рассказал директор по корпоративным коммуникациям Укртелекома Михаил Шуранов Шуранов.

Напомним, весной 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко запретил ВКонтакте, Одноклассники, а также Яндекс, сервисы Mail.ru и дал добро на введение санкций в отношении крупнейших телекомпаний России.

Ранее в Киеве провайдер взбунтовался из-за блокировки ВКонтакте и Одноклассников: фото.