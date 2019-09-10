"Беспощадно п*здить": журналист Кутепов призвал радикально расправляться с пророссийскими СМИ

Богдан Кутепов / Детектор.медиа

Изветстный украинский журналист Богдан Кутепов призвал решать физической силой во вопрос с прокремлевскими СМИ в стране и поклонниками скандального блогера Анатолий Шария.

"Я считаю так: чтобы не было потом визга о притеснениях свободы слова, журналистов должны пиз*дить сами журналисты. А журналисток - журналистки. Тех, которые ставят тупые вопросы, просто сажать на место выводить из зала. А тех, кто под видом журналистов приходит провоцировать от Шария, Медведчука или из типа Страны.юа - беспощадно п*здить. С - Саморегуляция", − написал он гневный пост на Facebook.



Напомним, ранее Богдана Кутепова обокрали в центре Киева. Злоумышленники украли из его автомобиля ноутбук, камеры, микрофоны и диктофон.