"Украина нас сделала": у Гиркина "забомбило" из-за обмена пленными

11 сентября 2019, 17:31

Экс-главарь "ДНР" считает, что Путин зря пошел на уступки Киеву "за счет своих".

Гиркин
Игорь Гиркин возмутился процессом обмена пленными / rbc.ua

Обитающий в Москве "бывший министр обороны" террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) оценил обмен пленными между РФ и Украиной, заявив, что Киев оказался в более выигрышном положении.

Особенно его задело то, что Москва передала Киеву Станислава Клыха и Николая Карпюка. В эфире пропагандистского канала Рой ТВ он назвал освобожденных украинцев "злостнейшими преступниками".

"Великая" победа – нам отдали 34 в итоге, они получили 35, включая двух злостнейших преступников, которые воевали в первой чеченской кампании, это я Клыха и Карпюка имею в виду. Это командиры батальона Викинг, которые пытали и расстреливали наших пленных срочников в Грозном в 1993-1994 году", - возмутился Гиркин.

Кроме того, Гиркин стал "наезжать" на президента России Владимира Путина за то, что он провел обмен в формате "34 на 35", и позволил украинцам не выдать россиянина Руслана Гаджиева.

"Путин выполнил все перед так называемыми уважаемыми партнерами. Вот если бы он перед народом России все выполнял, как перед партнерами... Хоть по мелочи, но нас сделали. С точки зрения Украины, нас сделали. И самое главное, что нас сделали безответно. Ради разговора с этим французским пед*растом Макроном наш замечательный президент сделал вид, что все хорошо и прекрасно. Он всегда уступает за счет своих, вот никогда он не уступает за счет чужих. Он в последний момент мог взять за плечо и сказать: "Извините, Микола, у нас одного человека не вернули, и ты тоже остаешься". Нет, отправили всех 35, а про Гаджиева и речи теперь нет", - заявил Гиркин.

Ранее Гиркин забился в истерике из-за "мокрицы"-Путина и "Зелебубы".

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обмен пленными Игорь Гиркин
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