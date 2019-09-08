"Делаем из Киева Берлин образца 43 года": у Гиркина истерика из-за "мокрицы"-Путина и "Зелебубы"

8 сентября 2019, 10:07

Гиркина взбесило, что Москва передала Киеву Станислава Клыха и Николая Карпюка, а также режиссера Олега Сенцова, которого он назвал "террористом".

Гиркин, Стрелок
У Гиркина истерика из-за обмена пленными / Reuters

Обитающий в Москве "бывший министр обороны" террористической "ДНР" Игорь Гиркин Стрелков взбесился из-за "позорного" обмена пленными между Украиной и Россией. Террорист дерзко "наехал" на самого Владимира Путина.

К слову, любитель философствовать террорист Гиркин недоволен списком обмена пленных.

Особенно его задело то, что Москва передала Киеву Станислава Клыха и Николая Карпюка, а также режиссера Олега Сенцова, которого он назвал "террористом".

"Гаджиева среди них нет. За то среди укров есть Станислав Клых и Николай Карпюк - "герои" т.н. батальона "Викинг", видные деятели УНА-УНСО, прославившиеся пытками и убийствами наших пленных еще во время 1-й Чеченской кампании. Мрази, которые заслужили виселицу еще за те свои "подвиги", но россиянское правосудие их заботливо сберегло... Что позволило Наногению вернуть их теперь своим "уважаемым партнерам". Про террориста Сенцова вообще молчу", - высказался в соцсети Гиркин.

Также Стрелков не сильно рад тому, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал еще один обмен пленными.

"Зелебуба, между тем, анонсировал "новые победы" на поприще "дожатия" обгадившегося "агрессора"", - возмутился Гиркин.

При этом Путин удостоился теперь называться "мокрицей" - таким его видит Гиркин.

"Сам-же "агрессор" (был-бы он таким..., увы..., он всего лишь мокрица...) на встрече военнопленных не появился. Ибо не царское это дело - пленных холопов из узилища встречать. А вдруг кто в поганую рожу плюнет? За спины преданных и проданных женщин и детей Донбасса ведь тут не спрячешься - нету их поблизости", - сказал Гиркин.

Отметим, уже в комментариях Гиркин высказался, что понять не может, почему Сенцова в последний момент не сняли с обмена.

"Ведь было время, когда было нужно и НЕСЛОЖНО вообще ликвидировать "партнеров", не вступая с ними ни в какие переговоры). Но спускать с рук "жульничество последней минуты" (в отношении Гаджиева) - это очередная демонстрация трусости и слабости. Про "зеркальный ответ" и речи ведь нету... Кто мешал также в последний момент снять с обмена Сенцова? Кто? - Никто не мешал. Но с мокрицы давно облетели перья и чешуя, в которые она рядилась... и ей теперь уже все равно - лишь-бы не били. Её лично не били... на всех остальных ей наплевать", - возмутился террорист.

В комментариях единомышленники Гиркина сказали, что "мокрица" Путин кроме выдачи российских паспортов ничем особо и не отличился.

"Игорь, "мокрицу" после такого позорища попросту размажут... а он и сам - "прислуживаться рад".Ни одного стратегически верного шага (кроме, пожалуй, начала выдачи российских паспортов гражданам ЛДНР) за ВЕСЬ период российско- украинского конфликта не последовало.Одни полумеры, стояния на месте или прыжки - "туда-сюда". И за этим пресмыкающимся позорищем наблюдает весь мир", - сказала Илона Брилева.

"Считаю это освобождение ПОЗОРНЫМ! Великая держава не так должна действовать. Не выпрашивать и не выменивать, а ставить жёсткий ультиматум, с жёстким временем на выполнение! 3 дня, и если ВСЕ заложники не будут живы-здоровы и освобождены - поднимаем всю авиацию и ракетные силы, и делаем из вашего Киева Берлин образца 43 года. Время пошло!", - добавил некто под ником Мими Неко.

К слову, в одном из комментариев Гиркин заявил, что "расстрелял бы Сенцова".

"Для меня он враг и "нонкомбатант" (на которого не распространяются правила ведения военных действий). Умысел устроить диверсию был и доказан. Попадись он мне в Славянске - его ждал-бы трибунал и неизбежный расстрел. Без вариантов", - сказал Гиркин.

"Усраене надо, чтобы хохлы в АТО воевали, поэтому зеленский их лично, как "героев" встречает.Путину надо обратно Донбасс в усраину впихнуть. Поэтому он и избавился от А.Мозгового, "Моторолы" и других народных лидеров. Но, от народа Донбасса не избавишься, никак. Поэтому, "карта"(политика) путина будет бита", - высказался Александр Михедко.

Читайте такжеСнять блокаду с "ЛДНР" и выплатить пенсии: в РФ озвучили требования после обмена пленнымиНапомним, ранее один из экс-главарей группировки террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил о том, что украинская нация якобы - всего лишь политическая категория и забредил захватом Киева.

"Украинцы — это политическая категория. Да, за сто лет соответствующего воспитания она пустила определенные корни. В первую очередь — за линией Керзона, на территории бывшей Австро-Венгерской империи.Вот там украинская нация, может быть, даже и сложилась в какой-то степени. Но все, что восточнее, — это русские", – прозвучало из его уст.

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