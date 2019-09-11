Пожар в Токио Стар: дочь погибшей австралийки требует 1 млн долларов

Дочь погибшей австралийке требует возмещения ущерба / Фото: REUTERS

Дочь погибшей во время пожара в отеле Токио Стар в Одессе гражданки Австралии требует в качестве компенсации за моральный ущерб один миллион долларов США.

Как указано в постановлении Киевского районного суда Одессы, рассмотрено ходатайство прокуратуры об аресте имущества одного из совладельцев отеля с целью обеспечения гражданского иска.

Уточняется, что дочь погибшей австралийки подала гражданский иск о взыскании материального ущерба в сумме свыше 628 тысяч гривен и морального ущерба в размере одного миллиона долларов.

Защитник потерпевшей инициировал ходатайство о принятии мер по наложению ареста на имущество подозреваемого с целью обеспечения требований его клиентки.

Судья принял решение удовлетворить ходатайство в полном объеме. Согласно решению инстанции, арестовано все движимое и недвижимое имущество подозреваемого, в том числе жилье, автомобили, деньги и прочая собственность.

Как ранее сообщалось, прокуратура объявила о подозрении совладельцу злосчастного одесского отеля Токио Стар, где в результате пожара погибли 9 человек и 10 пострадали.

Напомним:

17 августа сотрудники полиции задержали в Одессе владельца отеля Токио Стар, известного в городе предпринимателя Вадима Черного.

18 августа владелец отеля Токио Стар Вадим Черный обратился с письмом к президенту Владимиру Зеленскому. Он написал, что пожарная автоматика все-таки послала сигнал о возгорании на пульт охранной фирмы, но оттуда он спасателям почему-то не поступил.

19 августа Вадиму Черному, владельцу злосчастного отеля Токио стар в Одессе, прокуратура сообщила подозрение в нарушении требований пожарной безопасности.