Пожар в Токио Стар: прокуратура сообщила о подозрении совладельцу злосчастного отеля

В пожаре отеля Токио Стар заживо сгорели 9 человек / Фото: REUTERS

Одесская прокуратура обьявила о подозрении совладельцу злосчастного одесского отеля Токио Стар, где в результате пожара погибли 9 человек и 10 пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

"Сегодня, 02 сентября, прокуроры областной прокуратуры совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Одесской области сообщили о подозрении втором владельцу отеля в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее гибель девяти человек (ч. 2 ст. 270 УК Украины)", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что в связи с тем, что подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования, подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о разрешении на его задержание.

Напомним:

17 августа сотрудники полиции задержали в Одессе владельца отеля Токио Стар, известного в городе предпринимателя Вадима Черного.

18 августа владелец отеля Токио Стар Вадим Черный обратился с письмом к президенту Владимиру Зеленскому. Он написал, что пожарная автоматика все-таки послала сигнал о возгорании на пульт охранной фирмы, но оттуда он спасателям почему-то не поступил.

19 августа Вадиму Черному, владельцу злосчастного отеля Токио стар в Одессе, прокуратура сообщила подозрение в нарушении требований пожарной безопасности.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области в рамках расследования следователи Главного управления Национальной полиции в области задержали фактического владельца отеля Токио Стар, где произошел пожар. Сейчас прокуратура сообщила о подозрении указанному лицу, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 УК Украины)", - сказано в сообщении пресс-службы ГПУ.

20 августа стало известно, что владелец отеля Токио Стар бизнесмен Вадим Черный не захотел заниматься расселением людей после трагедии и выплачивать им компенсацию, заявили в мэрии Одессы.