Трагедия Одессе: владелец отеля Токио Стар отказался выплачивать помощь

Владелец Токио Стар отказал в компенсации постольцам / Фото: REUTERS

Владелец злосчастного отеля Токио Стар, при пожаре в котором в ночь на 17 августа погибли 9 человек и 10 пострадали, бизнесмен Вадим Черный не захотел заниматься расселением людей после трагедии и выплачивать им компенсацию, заявили в мэрии Одессы.

По информации, горсовет от имени 63 постояльцев горевшей гостиницы, которые нуждались в материальной поддержке, связались с полицией, спросив о возможной компенсации, и получили ответ, что владелец отеля не будет ничего выплачивать.

"Что касается собственника, то размещать людей в другой гостинице и выплачивать помощь или компенсацию, он отказался",- сказал и мэр Одессы Геннадий Труханов, передает Думская.

Сам Вадим Черный назвал заявления чиновников ложью.

"Никто не отказался. Я находился в СИЗО. Кроме меня, никто решения не принимает. Компенсация предполагает вину. До решения экспертизы не может быть компенсации в любом случае. Но всем произведены выплаты просто потому, что люди пострадали. Не потому, что это компенсация или признание вины, это помощь. Людям оплачивают лечение, вернули все возможные деньги, дали на билеты", - заявил бизнесмен.

Напомним:

17 августа сотрудники полиции задержали в Одессе владельца отеля Токио Стар, известного в городе предпринимателя Вадима Черного.

18 августа владелец отеля Токио Стар Вадим Черный обратился с письмом к президенту Владимиру Зеленскому. Он написал, что пожарная автоматика все-таки послала сигнал о возгорании на пульт охранной фирмы, но оттуда он спасателям почему-то не поступил.

Читайте также"Клоповник, конура без окон": в Сети раскрыли жуткие детали о сгоревшем отеле Токио Стар в Одессе19 августа Вадиму Черному, владельцу злосчастного отеля Токио стар в Одессе, прокуратура сообщила подозрение в нарушении требований пожарной безопасности.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области в рамках расследования следователи Главного управления Национальной полиции в области задержали фактического владельца отеля Токио Стар, где произошел пожар. Сейчас прокуратура сообщила о подозрении указанному лицу, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 УК Украины)", - сказано в сообщении пресс-службы ГПУ.