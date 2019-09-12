Рада ликвидировала Нацкомфинуслуг и снизила контроль над бизнесом

Парламент ликвидировал Нацкомфинуслуг

В четверг, 12 сентября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1069-2, предполагающий ликвидацию Нацкомфинуслуг и передачу ее функций Национальному банку и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

За принятие закона об усовершенствовании функций государственного регулирования рынков финансовых услуг ("сплит"), проголосовали 296 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Новый закон снижает количество точек соприкосновения бизнеса и государства.

Кроме того, также закон предусматривает передачу части полномочий Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Эти полномочия касаются регулирования и надзора в системе накопительного пенсионного обеспечения, регулирования и надзора за функционированием финансово-кредитных механизмов и управления имуществом при строительстве жилья и операций с недвижимостью.

В то же время предусматривается передача остальных полномочий Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг Национальному банку, внесение изменений в закон "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" и закон "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" с целью унификации порядка осуществления процедур лицензирования и регулирования НБУ и НКЦБФР.

Закон предусматривает отмену закона "Об ипотечном кредитовании, операциях с консолидированным ипотечным долгом и ипотечных сертификатах" и декрет Кабмина "О доверительных обществах" с целью устранения избыточного регулирования.

Также закон приводит регулирование и надзор в небанковском финансовом секторе в соответствие с международными стандартами.

Добавим, что принятие закона о сплите является также одним из пунктов меморандума сотрудничества с МВФ в рамках программы stand-by.