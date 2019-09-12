Ускорение законов. Рада расправилась с бумажным документооборотом в парламенте

Зал заседаний Верховной Рады / Reuters

Депутаты Верховной Рады в первом чтении приняли законопроект №1044 о внесении изменений в регламент парламента по внедрению электронного документооборота в законодательный процесс.

Соответствующее сообщение было опуликовано на Facebook-странице президентской политсилы - партии Слуга народа.

За законопроект проголосовали 270 нардепов. Документ дает возможность аппарату Верховной Рады не распечатывать сотни и сотни документов.

Помимо всего прочего, стандартная бумажная система документооборота повышала расходы на содержание парламента. Лишь на 2019-й в смете Рады на бумагу предусмотрено 0,4 млрд гривен.

Напомним, ранее Рада ликвидировала Нацкомфинуслуг и снизила контроль над бизнесом. Кроме того, депутаты отложили наказание за нерастаможку для евробляхеров. До этого они провалили отмену советских законов и актов в Украине