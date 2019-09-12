Назад в СССР: Рада провалила отмену советских законов и актов в Украине

Зал заседаний Верховной Рады / УНИАН

Депутаты Верховной Рады IX созыва провалили голосование за законопроект № 1075 об отмене действия большинства актов времен СССР и УССР на территории Украины.

За законопроект проголосовали 214 народных депутатов - то есть меньше необходимого количества.

В документе, имеющем название "О правопреемстве Украины" предлагалось, что большинство законов и другие акты органов государственной власти и управления Союза ССР и Украинской ССР перестанут действовать на территории Украины.

Останутся нетронутыми лишь акты, связанные с обретением Украиной независимости; урегулированием административно-территориального устройства, госграниц Украины, международными обязательствами, а также организационно-распорядительными и индивидуальными актами.

Напомним, ранее Рада ликвидировала Нацкомфинуслуг и снизила контроль над бизнесом. Кроме того, депутаты отложили наказание за нерастаможку для евробляхеров.