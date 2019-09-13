Дело Цемаха: ГПУ засекретила допрос боевика "ДНР"

Владимир Цемах в зале суда / Reuters

Информация о допросе бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха не подлежат разглашению, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Такая информация содержится в ответе ГПУ на соответствующий запрос Українських Новин по поводу задержания и допроса Цемаха по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines.

В частности, на вопрос о том, что Нидерланды направляли письмо в Украину с просьбой провести допрос Цемаха и получили согласие на эту процедуру, в ГПУ сообщили: "...в соответствии с положениями Соглашения о создании международной совместной следственной группы по расследованию обстоятельств сбития самолета малайзийских авиалиний рейса МН17 Генеральная прокуратура Украины не владеет правом предоставления комментариев или обнародования какой-либо информации, касающейся расследования".

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Напомним, ранее в Нидерландах раскритиковали решение Украины о передаче Цемаха РФ.