"Мы недовольны": в Нидерландах распекли Украину за передачу Цемаха РФ

Владимира Цемаха передали РФ / Reuters

Передачу РФ бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады "ДНР" Владимира Цемаха прокомментировали родственники жертв катастрофы рейса MH17.

"Мы (родственники жертв трагедии — ред.) очень недовольны передачей Цемаха из Украины в Россию. Этого не должно было случиться, потому что Цемах — подозреваемый в деле MH17. Мы понимаем, что перед Украиной была очень сложная дилемма. Роль России, конечно, хуже. Цемах — не россиянин. Получив Цемаха, Россия будет держать важного подозреваемого подальше от международной Совместной следственной группы (JIT) и судебного рассмотрения", - заявил Укринформу член правления фонда "Авиакатастрофа" Пит Плуг, который потерял брата, невестку и племянника в крушении пассажирского самолета, выполнявшего рейс МН17.

Читайте такжеЛуценко объяснил, почему Украина не могла выдать Нидерландам боевика ЦемахаОн добавил, что Россия нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН №2166, которая требует привлечь к ответственности лиц, виновных в трагедии, и обеспечить всестороннее сотрудничество всех государств в рамках усилий по установлению ответственных.

"Это больше, чем отсутствие сотрудничества в расследовании. Это сознательное противостояние следствию. Таким образом, Россия нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН № 2166 и международное право. И это для нас абсолютно неприемлемо", - резюмировал Плуг.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о том, что Цемаха перед отправкой в РФ допросили следователи из Нидерландов.