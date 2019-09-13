Яценюк предложил обсуждать формулу Зеленского, а не формулу Штайнмайера

13 сентября 2019, 17:51

Российская интерпретация Минских соглашений следующая: отдайте нам Украину, убежден Яценюк.

Яценюк
Яценюк считает, что Россия не выполняет Минские договоренности / nfront.org.ua

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов и лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк отметил, что надо обсуждать не формулу Штайнмайера, а формулу Зеленского.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Форума Ялтинской европейской стратегии в пятницу, 13 сентября.

"Является ли эта формула у президента? Я надеюсь, что есть. По крайней мере он сегодня четко заявил, что санкции с России снимать нельзя. То есть, он этим подтвердил то, что Россия является агрессором по отношению к Украине, и что он не собирается сдавать национальные интересы. Он не может это сделать. Потому что он приносил присягу на верность украинскому народу", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Отвечая на вопрос журналиста относительно возможной подготовки условного "Минска-3", Арсений Яценюк подчеркнул: "Если переписывать (Минские договоренности – ред.) и снова не выполнять с российской стороны, то какой смысл их переписывать?"

"Российская интерпретация Минских соглашений следующая: отдайте нам Украину. Россия уже придумала, как это сделать: "Дайте особый статус (временно оккупированным территориям. – ред.) проведите местные выборы. Мы вам контроль над границей не вернем. Или вернем потом, лет через десять. Только мы хотим передвинуть российскую границу до западных границ Украины". Поэтому меня не интересует процесс, меня интересует результат", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Сегодня игра России, по словам Арсения Яценюка, заключается в следующем: "Путин сейчас на себя одевает костюм миротворца, ведь вернул украинских заложников": "И это правда. Потому что такие лица, как Сенцов, являются заложниками. А такие лица, как Цемах, не являются заложниками, они совершили преступление и подлежат преследованию по международному законодательству. Украинцы там были заложниками, а здесь был российский криминал"

"Путин хочет показать: вот уже процесс пошел, уже надо снимать санкции, мы уже помирились, надо меньше говорить, что есть война России против Украины. А еще надо найти поддержку в отдельных странах-членах Европейского Союза, чтобы они аплодировали и говорили, что уже завтра "украинской проблемы" не будет. Потому что некоторые хотят, чтобы украинская проблема сошла со страниц мировых газет. Некоторых наших партнеров иногда интересует бизнес больше, чем ценности свободного мира", - подчеркнул он.

 Арсений Яценюк отметил, что сейчас Путин делает все, чтобы нарушить единство ЕС в поддержке Украины: "В ЕС прошла череда выборов. Одни лидеры ушли, другие пришли. Одни лидеры уже почти идут. И непонятно кто на их место придет. Новая Европейская комиссия и новый Европейский парламент, которые пока еще четко не заявили, какова их позиция. Но международная политика работает следующим образом: все будут слушать, что скажет президент Украины. Все будут смотреть, какова будет его позиция. Все будут следить за его действиями. И если его позиция будет тверда, - а я надеюсь, что она будет твердая, - Запад будет поддерживать эту позицию".

"То есть, сейчас у президента сверхсложная задача. Ему нельзя сейчас садиться за стол с Путиным тет-а-тет. Там карты меченые. Ему надо садиться за стол, где с одной стороны - все наши западные партнеры, а с другой стороны - тот, кто нарушает международное право и хочет фактически уничтожить Украину. Его фамилия Путин", - подчеркнул Арсений Яценюк.

"Сейчас могу сказать президенту Зеленскому только одно. Путин – это чрезвычайно циничный и опытный переговорщик. Путин уже разложил десятки ловушек. Если попадешь в одну ловушку, все остальные также сработают. Нельзя бежать за быстрым результатом. А это то, на что надеется Путин. Это не спринтерская, а марафонская дистанция. И на этой марафонской дистанции чемпионом должна быть Украина", - сказал лидер "Народного фронта".

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