"Орех - зачёт": модель сверкнула ягодицами на открытом мосту в Днепре

Модель позировала на мосту в Днепре / asi_mikovich/Instagram

Девушка модельной внешности, фото которой размещены в профиле asi_mikovich в Instagram, ранее пообещавшая позировать обнаженной на Новом мосту в Днепре, отреагировала на сообщение о завершении его ремонта.

При этом она сфотографировалась в прозрачном платье на Новом мосту. Модель также обратила внимание на продолжающееся пари между президентом Владимиром Зеленским и мэром Днепра Борисом Филатовым, поэтому не обнажилась полностью, как обещала ранее.

"Принимаю эстафету - пари продолжается. Как оказалось, не все знают про кота Шрёдингера (рекомендую загуглить) так, что от комментариев воздержусь, чтобы кто-то в очередной раз не увидел подвоха в моих словах. А теперь к важному: шоу завтра не будет, ждём результатов спора и наслаждаемся фото", - написала она в подписи к фото.

Отметим, что новое сообщение знойной красавицы вызвало бурную реакцию пользователей в Сети:

"Тема сисек и моста не раскрыта...", "Попка нормальная Молодчага", "С такого ракурса вид интересней", "Не знаю что там с мостом, но попочка шикарная", "Орех зачёт", - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Зеленский и Филатов оценили ремонт моста в Днепре.