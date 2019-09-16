Львовянин не добился в суде перевода выступления Зеленского на украинский

Выступление Зеленского на iForum на русском оспорили в суде / Фото: Офис президента

Во Львове известный активист подал иск в суд против Офиса президента с требованием предоставить перевод на украинский язык русскоязычного выступления президента Владимира Зеленского, которое прозвучало 23 мая на форуме iForum.

Как сообщает Zaxid.net, Литинский обратился в Офис президента с запросом о переводе выступления главы государства.

Однако у Зеленского на данный запрос ответили отказом. Свое решение мотивировали тем, что законодательство не предусматривает перевод на государственный язык докладов главы государства, которые напрямую не связаны с выполнением его должностных обязанностей.

В исковом заявлении он просил Львовский окружной админсуд признать противоправной бездеятельность Офиса президента касаемо ненадлежащего рассмотрения запроса, а также обязать предоставить письменный перевод выступления Зеленского.

Судья отказал в удовлетворении иска, указав, что официальный сайт президента обнародовал две публикации данного выступления, и там можно найти версию на украинском языке. Впрочем, Литинский с таким решением суда не согласен, поэтому планирует подавать апелляцию.

Напомним, Литинский уже не впервые подает иск против государства. Ранее суд обязал Кабмин поднять зарплаты учителям, врачам, преподавателям на 22%.